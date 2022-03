Deze 15 spellen werden in februari het meeste gedownload

Bekijk hier de volledige lijst!

Nintendo brengt traditiegetrouw aan het begin van elke maand een lijst naar buiten met daarin de populairste titels van de maand ervoor. In februari deden vooral spellen die al langer in de Nintendo eShop stonden het goed, maar er is ook een game die in februari is verschenen in de lijst beland. Het gaat om OlliOlli World op plek 8. Maarten heeft deze skate-game met een mooie 8,0 beoordeeld en de review kun je hier lezen. Op plek 1 staat deze maand net als in januari nog steeds Pokémon Legends: Arceus. Verder is te zien dat Minecraft en Animal Crossing: New Horizons het goed blijven doen in de eShop. De rest van de lijst kan je hieronder bekijken.

1. Pokémon Legends: Arceus

2. Minecraft

3. Mario Party Superstars

4. Animal Crossing: New Horizons

5. Stardew Valley

6. Among Us

7. Mario Kart 8 Deluxe

8. OlliOlli World

9. Cuphead

10. Super Mario 3D World + Bowser’s Fury

11. Big Brain Academy: Brain vs. Brain

12. Zelda: Breath of the Wild

13. Five Nights at Freddy’s

14. Pokemon Brilliant Diamond

15. Super Mario Odyssey

Welke game heb jij in februari gedownload? Laat het ons weten in de reacties!