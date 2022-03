Cat Cafe Manager komt in April naar de Switch

Katten, koffie en cake. Wat wil je nog meer?

De buisness managment simulator Cat Cafe Manager heeft een releasedatum gekregen. Dat hebben Freedom Games en Roost Games vandaag bekend gemaakt. De game werd afgelopen juni aangekondigd voor de Switch, maar een concrete releasedatum bleef uit. Nu is dan bekend gemaakt dat de game op 14 april op de Switch verschijnt. De trailer die dit aankondigt kun je hieronder bekijken.

Cat Cafe Manager speelt zich af in Caterwaul Village. Een rustig dorpje vol vriendelijke gezichten, schattige katten op zoek naar een nieuw huis en de overblijfspelen van oma’s oude café. Als de nieuwe inwoner van Caterwaul is het aan jou om het café opnieuw te openen, nieuwe recepten te creëren en het opnieuw een goedlopende zaak te maken. Dit doe je gelukkig niet alleen: bevriend de vele katten op zoek naar een nieuw huis en leer hun persoonlijkheid om je café iets unieks mee te geven. Huur personeel in en bevriend de lokale bevolking, welke wel eens sappige verhalen over de buurt kunnen vertellen…