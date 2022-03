Buck Bradley: Comic Adventure verschijnt deze week nog op de Nintendo Switch

Vanaf vrijdag is het spel al te spelen!

Vorige maand kondigde ontwikkelaar Istituto sull’Inquinamento Atmosferico – CNR en uitgever RedDeerGames aan dat Buck Bradley: Comic Adventure naar Nintendo’s hybride console gaat komen. Hoewel een paar weken geleden nog onbekend was wanneer Switch-bezitters met deze point-and-click-game aan de slag kunnen gaan is er vandaag meer duidelijk geworden. Er is door de eerder genoemde ontwikkelaar en uitgever namelijk bekendgemaakt dat het spel later deze week, op vrijdag 4 maart, te spelen is op de Nintendo Switch. De titel is daarom ook al te zien in de eShop waardoor we weten dat Buck Bradley: Comic Adventure voor een bedrag van €6,99 verkocht zal worden.

Buck Bradley: Comic Adventure is een point-and-click-avontuur dat zich afspeelt in de wereld van Terrastramba. Dit post-apocalyptsche land is verwoest door een milieuramp wat mensen in mutanten verandert en jouw vriend is door deze gebeurtenis helaas ook een raar wezentje geworden. Daarom krijg jij de taak om je vriend terug te veranderen in een mens, maar dat zal niet gemakkelijk gaan. Tijdens deze reis zal je namelijk vele uitdagende puzzels op moeten lossen en kom je bijzondere wezens en gebieden tegen. Het komische avontuur wordt gepresenteerd als een stripboek, wat dan ook goed in onderstaande trailer te zien is.