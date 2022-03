Super Smash Bros. Ultimate is niet aanwezig op EVO 2022

Super Smash Bros. is voor het eerst in 15 jaar niet aanwezig op het grootste fightinggame-evenement ter wereld.

EVO is het grootste fightinggame-evenement ter wereld. Op dit evenement zijn jaarlijks alle grote fightinggames aanwezig. Denk hierbij aan: Street Fighter, Mortal Kombat, Marvel VS Capcom en nog talloze anderen. Sinds 2007 nam Nintendo met zijn Super Smash Bros.-serie ook deel aan dit evenement, maar dat lijkt dit jaar toch anders. De organisatie heeft op Twitter namelijk laten weten dat Super Smash Bros. Ultimate dit jaar niet aanwezig zal zijn op het evenement.

Vorig jaar kocht Sony Playstation een meerderheidsbelang in EVO. Sony deelt het eigenaarschap over het evenement nu met esportsbedrijf RTS. Mogelijk is dit ook de reden dat Nintendo heeft besloten niet deel te nemen aan het evenement. Zoals je hierboven kunt lezen is er volgende week een livestream waarin we zien welke games er wel aanwezig zijn op EVO. Het evenement zelf vindt dit jaar van 5 tot 7 augustus plaats in Las Vegas. Hoe denk jij over de afwezigheid van Super Smash Bros. op EVO? Laat het ons weten in de reacties.