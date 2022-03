Omori krijgt een fysieke versie

Haal deze bijzondere indie game over zelfissolatie vanaf 17 juni fysiek in huis!

Omori kreeg eind vorig jaar een trailer tijdens de Indie World showcase. Hierin werd duidelijk dat de game in de lente naar de Switch komt. We wisten toen alleen dat er een digitale versie van de game kwam. Vandaag is er ook een fysieke versie van de game aangekondigd. Deze versie is te pre-orderen op Fangamer.com en zal daar €33,99 kosten. Hoewel de game zelf nog geen specifieke releasedatum heeft staat de fysieke versie gepland voor 17 juni.

Omori is een RPG waarin je speelt als Sunny een zogenaamde hokikomori (iemand die in extreme isolatie leeft). De game speelt zich grotendeels af in een fantasiewereld waarin Sunny de vorm aanneemt van zijn alter ego Omori. In deze wereld speel je een RPG vol kleurrijke vrienden en vijanden. Je ontdekt een vergeten verleden en gaat hier diverse keuzes maken, die het lot van jouw leven en dat van je vrienden zullen bepalen. Ben jij van plan om met deze game aan de slag te gaan? Laat het weten in de reacties!