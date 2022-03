F-Zero: Zero Racers was af, maar heeft het daglicht nooit gezien

Deze Virtual Boy game had een handleiding, een doosje en een ESRB-keuring

In een interview met het populaire YouTube-kanaal Did You Know Gaming heeft voormalig Nintendo of America medewerker Jim Wornell onthuld dat het bedrijf ooit bezig was met een F-zero spin-off voor de Virtual Boy. Wornell werkte als lokalisator aan de game en was verantwoordelijk voor alles dat met de Noord-Amerikaanse release te maken had. Hij vertelde dat het spel oorspronkelijk G-zero zou gaan heten. Later veranderde hij de naam in F-Zero: Zero Racers. De game was helemaal af en had zelfs een ESRB-keuring. Toch heeft de game het daglicht nooit gezien, omdat de Virtual Boy een commerciële flop werd.

“Als een associate producer schreef ik schermtekst, handleiding en verpakkingstekst. Ik nam screenshots en overzag het debug- en goedkeuringsproces. Ik werkte samen met de marketing- en advertentie-afdeling”. “Alles dat te maken had met de Noord-Amerikaanse release van de game was mijn verantwoordelijkheid”. “‘G-Zero’, later bekend als Zero Racers, stond op mijn lijst van projecten. Zero Racers was klaar: het had een handleiding, een doosje en een ESRB-keuring. Het was compleet”

F-Zero: Zero Racers werd in juli en augustus 1996 al getoond in het Nintendo Power magazine. In de game hadden populaire F-zero personages als: Jody Summers en Jams McCloud hun dubuut moeten maken. Want de game zou oorspronkelijk uitkomen voor het echte vervolg F-Zero X, die in 1998 verscheen voor de N64. Bekijk voor meer informatie over deze nooit verschenen F-Zero spin-off de video hieronder: