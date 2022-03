Nintendo Switch Online missies en beloningen geïntroduceerd

Speel nieuwe profieliconen vrij!

De Nintendo Switch Online-app heeft een update gekregen. Je vindt deze app op het home-menu van de Switch, de rode knop naast de nieuwsapp. Het is nu mogelijk om Platinum My Nintendo-punten te verdienen met missies die gebonden zijn aan Nintendo Switch Online-diensten. Met de punten die je vrijspeelt kan je vervolgens nieuwe symbolen vrijspelen om als profieliconen te gebruiken. Dit zal een enorme diversiteit toevoegen aan de al bestaande selectie profieliconen.

Deze maand staan Super Mario Odyssey en Animal Crossing: New Horizons in de aandacht. Na maart zal er weer een nieuwe selectie komen, dus je zult wel actief punten moeten inwisselen. Door je Platinum My Nintendo-punten in te wisselen kan je dus profieliconen krijgen van allerlei Switch games. Hieronder laten we zien hoe dat eruitziet.

Voor een uitgebreidere uitleg kan je ook op deze link van Nintendo klikken. Wat vind je van deze toevoeging aan Nintendo Switch Online? Van welke Nintendo games hoop jij nieuwe profieliconen te zien? Laat het ons weten in de reacties!