New Challengers trailer voor Persona 4 Arena Ultimax verschenen

Atlus onthult twee nieuwe vechters voor hun aankomende vechtspel!

Op 17 maart 2022 verschijnt Persona 4 Arena Ultimax voor de Nintendo Switch en diverse andere platforms. In dit vechtspel van Atlus speel je met personages uit Persona 4, maar ook de favorieten Persona 3 knokken mee. In de nieuwe trailer, die je hieronder kunt bekijken, worden Labrys en Sho Minazuki geïntroduceerd. Met de toevoeging van twee nieuwe personages hebben spelers weer meer variatie met verschillende vechtstijlen.

Eerder was al bekendgemaakt dat Persona 4 Arena Ultimax een ultieme versie van het spel zal zijn. Natuurlijk worden de fans getrakteerd op een uitgebreid lijst personages en zijn alle DLC van de oorspronkelijke Persona 4 Arena in deze uitgave inbegrepen. Verder kun je kiezen tussen Engelse en de originele Japanse stemmen. Tot slot is de verwachting dat er kleine veranderingen in de gameplay zijn doorgevoerd, aangezien deze release is gebaseerd op versie 2.50 voor arcadehallen. Deze versie is nog nooit op een spelconsole of ander platform verschenen.

Kijk jij uit naar Persona 4 Arena Ultimax? Ben jij tevreden met deze toevoeging van Labrys en Sho Minazuki? Zie je misschien nog graag andere personages terug in deze game? Laat het ons weten in een reactie!