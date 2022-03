[DN’s Five] De meest creepy eindbazen waar Kirby het tegen opgenomen heeft

Kirby mag dan wel schattig zijn, voor sommige eindbazen geldt dat niet bepaald...

Eind deze maand kunnen we aan de slag met een gloednieuwe Kirby-game: Kirby en de Vergeten Wereld. En laat Kirby nu net één van mijn favoriete Nintendo-series zijn, de hoogste tijd dus voor een nieuwe DN’s Five. In DN’s Five schotel ik, en wellicht ook andere redactieleden, jullie regelmatig verschillende lijstjes met een top 5 voor. Volledig persoonsgebonden en er wordt niet namens de hele redactie gesproken. De perfecte plek voor de DN-redactie om zijn mening te geven.

Inmiddels zijn er al flink wat Kirby-games verschenen en in deze DN’s Five neem ik mijn persoonlijke top 5 van meest angstaanjagende eindbazen uit de serie met je door. Kirby zelf mag dan wel schattig zijn, lang niet alle eindbazen zijn dat ook! Zoals gezegd een persoonlijke top 5 waar je het ongetwijfeld niet helemaal mee eens bent. Jouw eigen top 5 kun je onder het artikel natuurlijk ook achterlaten.

5 Marx Soul

In Kirby Super Star Ultra neem je het op tegen Marx Soul. Het is in feite een sterkere versie van Marx, de baas waar tegen je het op moest nemen in Kirby Super Star. Ondanks dat hij toch behoorlijk angstaanjagend oogt voor een Kirby-spel, zorgde met name zijn gestoorde en draaiende ogen ervoor dat ‘ie ook nog best wat grappigs heeft. Net aan een plekje in deze DN’s Five, welke hij mede te danken heeft aan zijn enge lachje! Zonder al te veel te spoilen is het einde overigens ook behoorlijk bizar wanneer je Marx Soul verslaat. Het kan echter nog veel erger, snel op naar de nummers 4 tot en met 1 dus!

4 Dark Matter

In Kirby’s Dream Land 2 kwam deze bizarre eindbaas om de hoek kijken: Dark Matter. Een vliegend oog, in een donkerzwarte cirkel. Meer dan dat is het niet, maar zijn eenvoud maakte hem voor mij juist bijzonder eng. Wellicht komt het doordat ik nog vrij jong was toen ik deze creep tegenkwam, maar ik vind ‘m er nog steeds behoorlijk eng uitzien voor een Kirby-baas! Onderstaande video toont het baasgevecht.

3 Magolor Soul

Nog zo’n typische eindbaas die eigenlijk te bizar is voor een schattige Kirby-game. In Kirby’s Return To Dream Land neem je het namelijk uiteindelijk op tegen Magolor Soul. Met een oogbal in zijn mond en zijn algehele creepy verschijning vond ik ‘m zeker een hoge plek in deze DN’s Five waard. In combinate met zijn enge poten is Magolor Soul in zijn geheel wat mij betreft namelijk behoorlijk angstaanjagend! Is het de engste eindbaas van alle Kirby-titels? Nee, dat nu ook weer niet. Twee andere eindazen wisten deze griezel nog te overtreffen voor mij!

2 Zero

Nadat ik kennis heb gemaakt met deze bizarre eindbaas, ben ik ‘m ook meteen nooit meer vergeten. Zero kwamen we tegen in Kirby’s Dream Land 3. Je weet wel, een van de meest schattige delen uit de hele serie vol vrolijke en lieve kleuren. En laat deze creepy eindbaas daar nou nét niet helemaal bij passen. Zero is in feite een evolutie van Dark Matter uit Kirby’s Dream Land 2, maar dan nog een tikkeltje angstaanjagender. Onderstaande screenshot spreekt denk ik wel voor zich. Een van de meest creepy eindbazen die ik ben tegengekomen tijdens al mijn Kirby-avonturen! Je ziet het overigens goed, deze engert vuurt rood spul op je af wat erg doet denken aan…bloed.

1 Necrodus

Eerlijk is eerlijk, als we een screenshot zouden delen van deze baas, dan denk je niet meteen aan Kirby. Toch was het de eindbaas in Kirby Mass Attack en vind ik het verreweg de meest evil-looking baas van alle Kirby-spellen. Zijn kwade bedoelingen worden maar al te snel duidelijk als je naar zijn angstaanjagende vorm kijkt. Wat extra opvallend is aan deze eindbaas, is dat wanneer je wordt verslagen hij Kirby letterlijk op eet. Dat op zich is al angstaanjagend genoeg, aangezien Kirby vrijwel nooit echt dood gaat.

Wat vond jij de meest creepy eindbaas uit alle Kirby-spellen? Laat het ons hieronder weten!