Aery – Calm Mind 2 verschijnt deze maand op de Nintendo Switch

Voel je eind deze maand zo vrij als een vogel!

Uitgever EpiXR heeft de afgelopen jaren al meerdere Aery-spellen naar Nintendo’s hybride console gebracht. Binnenkort kunnen Switch-bezitters aan de slag met de nieuwste game in de serie, want eind deze maand verschijnt Aery – Calm Mind 2. Het rustige spelletje gaat vanaf 24 maart voor een bedrag van €9,99 over de digitale toonbank en is nu alvast vooraf te bestellen.

In Aery – Calm Mind 2 kruip je in de huid van een prachtig vogeltje waarmee je lekker rond kunt vliegen. Deze interactieve game is net zoals de andere delen ontworpen om je hele lichaam lekker te ontspannen. Er zijn namelijk geen gevaren of vijanden in deze titel te vinden, waardoor je lekker achterover kunt leunen en van alles kan genieten wat het spel te bieden heeft. Aery – Calm Mind 2 bevat enkel de mooiste landschappen van alle andere Aery-spellen wat zorgt voor extra rust en plezier.

Ben je benieuwd geworden naar deze titel? Bekijk dan onderstaande trailer.

