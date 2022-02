The Pokémon Company over het doorgaan van de Pokémon Presents

Stilletjes ging de Pokémon Presents-stream toch live in het Westen.

Twijfelde jij gisteren ook niet een heel klein beetje of de Pokémon Presents-presentatie überhaupt wel door zou gaan? De Pokémon Presents van gisteren was aanvankelijk ook niet aangekondigd voor Europa en Noord-Amerika, wat volgens The Pokémon Company komt door de “impactvolle wereldwijde gebeurtenissen”. Ondanks dat niet letterlijk wordt genoemd om welke gebeurtenssen het hier gaat, is de oorlog tussen Oekraïne en Rusland wel een aannemelijke verklaring.

Uiteindelijk ging de Pokémon Presents gisteren wél door, deze kon volgens The Pokémon Company namelijk niet worden uitgesteld. Zonder al te veel aandacht eraan te schenken werd de stream uiteindelijk dan ook wél live gezet in Europa en Amerika. De promotie voor het event is dan ook sterk naar beneden gebracht uit respect naar spelers over de hele wereld.

Heb je de Pokémon Presents gemist? Je kan ‘m hier nog terugkijken.