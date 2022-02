PAC-MAN MUSEUM+ komt in mei naar de Switch

Een collectie met 14 klassieke PAC-MAN-games!

In november vorig jaar kondigde Bandai Namco een nieuw spel aan, genaamd PAC-MAN MUSEUM+. Helaas kreeg het spel op dat moment nog geen exacte releasedatum, maar deze is nu eindelijk bekend. Bandai Namco heeft daarnet namelijk een nieuwe trailer gedeeld. Daarin wordt de releasedatum aangekondigd. Vanaf 27 mei zullen Switch-bezitters aan de slag kunnen met PAC-MAN MUSEUM+. De game zal alleen via de eShop te krijgen zijn voor een nog nader aan te kondigen prijs. De trailer kan je hieronder bekijken.

PAC-MAN MUSEUM+ is een collectie van 14 klassieke PAC-MAN-games. In plaats van een saai menu bevinden de games zich in een heuse arcadehal. Daarin kan je de inrichting naar wens aanpassen met voorwerpen die je kan kopen met jouw verzamelde coins. Door missies te voltooien in de PAC-MAN-games verzamel je namelijk die coins. Daarnaast kan je de coins ook gebruiken om de arcadespellen te spelen. De volgende games zitten in deze collectie:

PAC-MAN

SUPER PAC-MAN

PAC & PAL

PAC-LAND

PAC-MANIA

PAC-ATTACK

PAC-IN-TIME

PAC-IN-TIME PAC-MAN ARRANGEMENT Arcade ver.

PAC-MAN ARRANGEMENT CS ver.

PAC-MAN CHAMPIONSHIP EDITION

PAC Motos

PAC’N ROLL REMIX

PAC-MAN BATTLE ROYALE

PAC-MAN 256

Zit jouw favoriete PAC-MAN-game ertussen? Ga je deze collectie ook kopen wanneer die uitkomt? Laat het ons weten in een reactie!