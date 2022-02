[Giveaway] Win Sherlock Holmes: Crimes & Punishments voor de Switch

Maak kans op deze geweldige detective!

Sherlock Holmes: Crimes & Punishments is sinds kort verkrijgbaar voor de Nintendo Switch. Een geweldige detective volgens Joris, die afgelopen week lovende woorden schreef in zijn review van de game. Sherlock Holmes: Crimes & Punishments bevat zes misdaadzaken om op te lossen en is de perfecte game voor fans van detectives. Lijkt jou de game ook helemaal geweldig? Wij mogen een digitale versie van Sherlock Holmes: Crimes & Punishments verloten!

Wat moet je doen om kans te maken op deze toffe game? Simpel! Laat ons hieronder weten waarom jij graag met de game aan de slag zou gaan. Meedoen kan tot en met 4 maart aanstaande. Om te reageren heb je een account nodig op Daily Nintendo, maar die maak je hier gamakkelijk én gratis aan!

Lees ook vooral onze review en ontdek waarom Joris zo enthousiast is over de game, welke hij met een mooie 8 beoordeelde.

Redactionele crew alsmede moderators op de website van Daily Nintendo zijn uitgesloten van deelname. De winnaars worden zo snel mogelijk na de laatste dag van deelname bekend gemaakt. Over de uitslag kan niet worden gecorrespondeerd. De prijs wordt per mail verstuurd. Daily Nintendo erkent geen enkele aansprakelijkheid als gevolg van deze prijsvraag.