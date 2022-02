Pokémon Scarlet en Violet aangekondigd, Generatie 9

Het is totaal een nieuwe wereld!

De Pokémon Presents eindigde vandaag met een knaller. De volgende Generatie van Pokémon is aangekondigd, Pokémon Scarlet en Pokémon Violet! De games lijken door Game Freak gemaakt te zijn, net zoals Pokémon Sword en Shield en Pokémon Legends: Arceus. Er is nog veel onbekend over deze games, maar we zullen alles delen dat we al wel weten. We zullen dit artikel updaten als er vandaag nog meer informatie naar buiten komt.

Ten eerste hebben we de Starters van de nieuwe regio te zien gekregen! De Grass Starter heet Sprigatito, de Fire Starter Fuecoco, en de Water Starter Quaxly. Ook hebben we al de ontwerpen van de player characters. Hun ontwerpen zien er iets anders uit tussen Pokémon Scarlet en Pokémon Violet. Natuurlijk hebben we de logo’s van de games zelf ook te zien gekregen. Zoals gebruikelijk bevat het Japanse logo een speciaal symbool dat niet in de Engelse logo’s te zien is. Het lijkt een soort ster te zijn, waarvan de betekenis momenteel nog onduidelijk is.

Verder hebben we voornamelijk heel veel screenshots van de nieuwe regio. We hebben nog geen naam, maar verwachten dat de regio is gebaseerd op Spanje en misschien ook deels op Latijns-Amerika. De landschappen zien er in ieder geval erg mooi en gevarieerd uit, dus neem vooral een kijkje!

Er is bevestigd dat Pokémon Scarlet en Violet kunnen verbinden met Pokémon HOME om Pokémon uit oude games over te brengen. Ook weten we dat Pokémon die zijn geïntroduceerd in Pokémon Legends: Arceus beschikbaar zullen zijn in deze games. Echter is het waarschijnlijk dat niet alle Pokémon uit oude games beschikbaar zullen zijn, net zoals in Pokémon Sword en Shield. Dat bevestigde The Pokémon Company in een disclaimer in hun aankondiging.

Serebii Update: Pokémon Scarlet & Violet to have Pokémon HOME connectivity to bring in Pokémon from other regions https://t.co/NWlAdn57aQ pic.twitter.com/G5zvG0yFqP — Serebii.net (@SerebiiNet) February 27, 2022

Serebii Note: It is listed that you can only put the specific Pokémon available within Pokémon Scarlet & Violet into it through Pokémon HOME indicating not all Pokémon may be coded within https://t.co/gDbXkHSvkT pic.twitter.com/iOM5Z31Wtd — Serebii.net (@SerebiiNet) February 27, 2022

Als laatste kan je dan hier de trailer bekijken om de game in actie te zien! Wat vind jij van Pokémon Scarlet en Violet? Wat vind je van de nieuwe Starters en de nieuwe regio? Kijk je uit naar Generatie 9? Laat het ons weten in de reacties!