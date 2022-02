Pokémon Legends: Arceus krijgt online anime-serie

Geniet nog dit jaar van een gloednieuwe online anime-serie.

Tijdens de Pokémon Presents-presentatie van vandaag werden fans flink getrakteerd. Naast een gloednieuwe Pokémon-titel die is aangekondigd, is ook de eerste update voor Pokémon Legends: Arceus een feit. Daar bleef het echter niet bij, er is nanekijk ook een online anime-serie aangekondigd welke is gebaseerd op Pokémon Legends: Arceus krijgt. De anime-serie moet bovendien nog dit jaar verschijnen.

Voor nu blijft het daar echter wel zo’n beetje bij, veel meer is er vooralsnog niet bekendgemaakt over deze aankomende serie. We weten wel dat het een originele verhaallijn zal worden én er is een klein stukje art getoond, welke je bovenaan dit artikel kunt vinden. De titel van de serie is op dit moment ook nog niet bekend. Zodra er meer informatie volgt, houden we je natuurlijk op de hoogte.