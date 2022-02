Pokémon Go voegt Alola-Pokémon toe

Pokémon Go krijgt eindelijk meer Pokémon uit Alola!

Door middel van events waren er al een paar Pokémon uit Alola in Pokémon Go, echter de meeste Pokémon waren nog nergens te bekennen. Daar komt volgende maand eindelijk verandering in. Vanaf 1 maart verschijnen namelijk Pokémon uit Alola in het spel. Ook is er nu een evenement gaande die veel Alolan Exeggutor laat spawnen om je klaar te maken voor Alola.

De mobiele game Pokémon GO is al sinds juli 2016 beschikbaar voor iOS en Android, maar nog steeds populair. Ontwikkelaar Niantic voorziet de game bovendien nog regelmatig van updates. Speel jij nog veel Pokémon GO?