[Kijk je mee?] Pokémon Presents tijdens Pokémon Day

Om 15:00 gaat een nieuwe Pokémon presentatie van start.

De Amerikaanse en Europese kanalen van Pokémon zijn al dagen stil, maar toch zal er vandaag een Pokémon Presents worden uitgezonden. Om 15:00 zal The Pokémon Company 14 minuten laten zien voor de toekomst van Pokémon. Wat er precies getoond gaat worden en of dit voor Nederland geldt is ook niet bekend. Wel zijn Presents-presentaties niet beperkt tot Nintendo-platformen. Bekijk de presentatie via Pokémon hieronder: