Digimon Survive gemaakt door nieuw team + nieuwe details

Wanneer de game uitkomt, is helaas nog altijd een raadsel!

Digimon Con vond gisteren plaats, een klein evenement waarin de Digimon-franchise gevierd werd. Veel mensen hoopten op een releasedatum voor Digimon Survive, een survival SRPG die nog steeds gepland staat voor de Switch. Deze werd helaas niet gegeven, maar dat betekent niet dat er helemaal geen nieuws was. Zo is bijvoorbeeld bekendgemaakt dat er een nieuw team aan de game werkt. Produce Kazumasa Habu gaf aan dat Witchcraft ergens in het proces het project verlaten heeft en nu vervangen is.

Daarnaast zijn er ook een paar nieuwe details over de gameplay gegeven. Zo is bekend gemaakt dat er 113 trainbare Digimon in de game zitten, 12 hoofdstukken en 3 verschillende routes. Na hoofdstuk 8 opent zich tevens een geheime route wanneer je een route hebt uitgespeeld. Elke route heeft ongeveer 40 uur speeltijd.

New Game+ is ook bevestigd. Digimon levels gaan hierin mee naar de nieuwe game, inclusief eerder unlockte evoluties, items en monsters. Ook weten we nu dat er wel voice-acting in de game zit, maar dat niet alles volledig ingesproken is. Daarnaast zijn er geen plannen voor multiplayer.

Digimon Survive staat momenteel nog gepland voor dit jaar. De game is echter al verschillende keren vertraagd. Daarom ie het onduidelijk of het dit jaar wel haalt.