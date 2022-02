Daybreak-update aangekondigd voor Pokémon Legends: Arceus

Ook kun je via een mystery gift 3 soorten Poké Balls ontvangen ter ere van Pokémon Day.

Eind vorige maand kwam de nieuwste Pokémon-game uit: Pokémon Legends: Arceus. Deze game speelt zich af voor Pokémon Brilliant Diamond en Shining Pearl, toen de Sinnoh-regio nog de Hisui-regio was. Zo is het in dit spel ook niet de bedoeling dat je de beste trainer wordt, maar het is jouw doel om de allereerste Pokédex van deze regio te vullen. Dit doe je door allerlei missies uit de Pokédex te voltooien, zoals een Pokémon een x aantal keer vervangen en/of verslaan, deze een aantal keer eten geven, of een bepaald aantal keer laten evolueren. Heb je 10 missies voltooid? Dan kun je de pagina voor die Pokémon als compleet beschouwen, al kun je altijd nog verdergaan met de missies.

Hoewel het spel net een maand uit is, heeft The Pokémon Company wel al de eerste grote update voor deze game aangekondigd. De Daybreak-update, met versienummer 1.1.0, is zelfs nu al uit! Deze update brengt weer een aantal nieuwe features met zich mee. Zo zijn er nieuwe mass outbreaks waar je Pokémon die verder moeilijk te vinden zijn makkelijker kunt vangen. Ook kun je vechten in de Eternal Battle Reverie, die beschikbaar komt als je alle missies hebt voltooid. Je kunt deelnemen aan deze gevechten door te slapen in je huis en hebt als doel om zoveel mogelijk legendarische Pokémon te verslaan. Ook kun je nieuwe uitdagingen aangaan bij de training grounds in Jubilife City waar je het op kunt nemen tegen de wardens.

Ook is er nog een extraatje vanwege Pokémon Day. Om deze dag te vieren, kan iedereen 30 Ultra Balls, 30 Gigaton Balls en 30 Jet Balls krijgen in Pokémon Legends: Arceus. Dit doe je door het password ARCEUSADVENTURE te gebruiken bij de mystery gifts.