[Release Radar] Games om naar uit te kijken in week 8

Vera duikt elke week voor je in de aankomende releases en maakt een leuke selectie!

In onze rubriek Release Radar laat Vera je alvast kennis maken met een paar uitgelichte releases die komende week verkrijgbaar zijn in de eShop. Uit de veelal grote hoeveelheid releases maakt zij wekelijks een selectie voor je met enkele uitgelichte spellen. Ook deze week zijn er weer verschillende titels voor je op een rijtje gezet, welke aankomende week uitkomen.

Heb jij nog tips voor spellen die wij niet hebben kunnen opnemen in het overzicht? Laat jouw reactie achter!

Conan Chop Chop

Verschijnt op: 1 maart 2022

Prijs in de Nintendo eShop: €19,99

Yes, komende week komt er weer een partygame naar Nintendo Switch! In deze roguelite voor 1 tot 4 spelers is chaos overheersend. Doe mee aan de Wrath-A-Ton, een duivelse uitdaging waarbij je vijanden vermoordt op de meest koelbloedige manieren: hack, slash en vermorzel jouw tegenstanders en strijd samen met jouw vrienden tegen het kwaad. Het is mogelijk om je dorp, wapens en jouw karakter te upgraden.

Zombie Rollerz: Pinball Heroes

Verschijnt op: 2 maart 2022

Prijs in de Nintendo eShop: €14,99

Dit originele spel combineert zombie defense met pinball! Kruip achter deze kleurrijke flipperkast en ga de strijd aan met de zombies in verschillende levels. Kies uit 10 verschillende helden die allemaal een eigen manier hebben om de tegenstanders aan te vallen, versla in totaal 11 grote bazen en via de kaart kom je terecht in 4 werelden. Door de willekeurige opbouw is geen enkel level hetzelfde en blijf je spelen!

Triangle Strategy

Verschijnt op: 4 maart 2022

Prijs in de Nintendo eShop: €59,99

Na lang wachten is het eindelijk zo ver! De nieuwe tactische RPG gemaakt door Nintendo is vanaf 4 maart te spelen. In Triangle Strategy kruip je in de huid van de erfgenaam van de Wolfforts, genaamd Serenoa. Ze leidt een groep krijgers en krijgt te maken met het maken van beslissingen die de loop van het spel bepalen. Alle keuzes versterken één van de drie overtuigingen: nut, moraal en vrijheid. Hiermee bepaalt Serenoa samen met haar bondgenoten het lot van Norzelia.