Kirby en de Vergeten Wereld krijgt reclamefilmpje vol met gameplay

Met onder andere een kijkje naar de prachtige omgevingen en de Mondvol-modus!

Het is inmiddels alweer een tijdje terug dat we voor het eerst kennis maakte met Kirby en de Vergeten Wereld. Vorig jaar werd deze nieuwe Kirby-game namelijk aangekondigd tijdens een Nintendo Direct en intussen is er al een hoop gebeurd. Zo werd de releasedatum in de tussentijd bekendgemaakt, vierde we met z’n alle de dertigste verjaardag van Kirby en kregen we een kijkje naar de gloednieuwe Mondvol-modus.

Onder andere deze Mondvol-modus, inclusief een paar kopieerkrachten en uiteraard wat omgevingen zijn allemaal te bewonderen in het reclamefilmpje die je onderaan dit artikel kunt bekijken. We hoeven namelijk niet heel lang meer te wachten tot iedereen de mogelijkheid heeft om aan de slag te gaan met het nieuwste spel van Kirby. Eind volgende maand, op 25 maart, is de titel namelijk zowel digitaal in de Nintendo eShop als fysiek te koop.

In Kirby en de Vergeten Wereld betreed je samen met Kirby een dimensie waar je vrij kunt rondlopen in 3D-gebieden. Verken een mysterieuze wereld gevuld met verlaten gebouwen uit beschavingen die lang geleden verloren zijn gegaan. Tijdens dit nieuwe avontuur gebruik je verschillende kopieerkrachten die goed van pas kunnen komen, want er staan genoeg uitdagingen op je te wachten!

Zit jij al met smacht te wachten tot Kirby en de Vergeten Wereld bij jou in huis te spelen is? Laat het ons weten in de reacties, wij zijn erg benieuwd!