Gameplaybeelden Atelier Sophie 2: The Alchemist of the Mysterious Dream

Kijk mee naar de eerste beelden van deze turn-based RPG.

Er zijn gameplaybeelden opgedoken van Atelier Sophie: The Alchemist of the Mysterious Dream. Deze video van een uur (!) lang laat zien wat je te wachten staat wanneer je deze RPG start. De video is geüpload op YouTube door het kanaal Handheld Players. Het spel is sinds gisteren verkrijgbaar in de Nintendo eShop.

Sophie, de alchemist, heeft haar geboortestad Kirchen Bell achter zich gelaten om Platcha te vinden, nadat ze elkaar door een droomwereld kwijt zijn geraakt. Atelier Sophie 2: The Alchemist of the Mysterious Dream is een RPG met turn-based gevechten met maximaal zes teamgenoten. De bijzondere puzzels maken dit spel origineel. Ook is het mogelijk het weer aan te passen om nieuwe paden te ontdekken.