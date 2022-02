Update over Switch-versie Roguebook: komt deze lente naar de Switch

Daarnaast is er ook een nieuwe Hero geintroduceerd!

Roguebook is een roguelike deckbuilding-game waarvan we weten dat hij naar de Switch komt. Sinds februari 2021 hebben we al enkele trailers laten zien. Alhoewel de game ook al een half jaar te spelen is op de pc, bleef een releasedatum voor de Switch-versie uit. Maar daar gaat hopelijk snel verandering in komen. Met de release van de game op andere consoles heeft Uitgever Nancon een update gegeven over de Switch versie. Deze staat momenteel gepland voor deze lente. Wanneer is nog niet helemaal duidelijk, maar dit kan dus aardig snel zijn. Tevens hebben ze een nieuwe Hero aangekondigd waarmee je het avontuur kan aangaan. De trailer die deze introduceert kun je hieronder bekijken.

Roguebook is van dezelfde makers als deckbuilding-game Faeria en het verhaal speelt zich dan ook af in dezelfde wereld. Je zit namelijk gevangen in het legendeboek van Faeria en elke bladzijde vormt een nieuwe uitdaging. Leid je twee helden in deze roguelike naar de overwinning door een combinatie van kaarten, relikwieën en andere vaardigheden.