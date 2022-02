The Jackbox Party Starter biedt drie oude populaire spellen aan

Weet je niet welke Jackbox Party Pack je moet kiezen? Dan is The Jackbox Party Starter mogelijk wat voor jou.

Jackbox Games brengt regelmatig een nieuwe Jackbox Party Pack uit op onder andere de Switch. Met het negende deel op komst is het voor nieuwkomers dan ook soms lastig om een goed deel te kiezen om mee te beginnen. Daar is nu wat op gevonden door de ontwikkelaar. Een nieuw spel met drie echte klassiekers moet vanaf deze zomer het begin zijn van je Jackbox-collectie.

The Jackbox Party Starter bevat dus drie spellen en komt nog deze zomer uit. Dat is dus nog voor het negende deel, die voor het najaar gepland staat. Welke spellen het exact zijn wordt later bekendgemaakt, wel zullen ze allemaal meerdere talen ondersteunen. In het verleden hadden bepaalde spellen namelijk alleen Engelse ondersteuning. Ook zijn platformen nog niet onthuld.