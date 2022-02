[Special] Virtual Console-games om te kopen voordat de eShop sluit

Laat het verleden geen geschiedenis worden!

Ook de Virtual Console blijft helaas niet gespaard wanneer de eShop gaat sluiten. Er zijn nog altijd honderden klassieke Nintendo-games die niet op de Switch staan. Momenteel is de 3DS het enige systeem dat Game Boy-, Game Boy Color- en DSiWare-games aanbiedt, plus NES- en SNES-games. De Wii U is het enige systeem dat Game Boy Advance-, Nintendo DS- en Wii-games aanbiedt, plus NES-, SNES- en N64-games. De oude cartridges en discs van deze games zijn vaak enorm duur, dus Virtual Console is een zeer goedkope manier om deze games alsnog te halen. DSiWare-games zullen zelfs helemaal van de aardbodem verdwijnen wanneer de eShop zijn deuren sluit. Hieronder volgt per console een lijst met de belangrijkste releases.

Game Boy & Game Boy Color

In 2011 werden Game Boy- en Game Boy Color-games voor het eerst in meer dan 10 jaar opnieuw uitgegeven. Momenteel is de Nintendo 3DS nog de enige plek waar je op moderne wijze Game Boy-games kunt spelen. Helaas hebben we altijd nog geen bevestiging dat ze ooit naar Nintendo Switch Online zullen komen. Hoewel de Game Boy in sommige opzichten verouderd is, staan er nog steeds echte klassiekers op. Noemenswaardige releases zijn Pokémon Red, Blue, en Yellow Version en Gold, Silver, en Crystal Version. Het is mogelijk om in deze versies draadloos met andere spelers Pokémon te ruilen, in plaats van met Link Cables te prutsen. Ook kunnen Pokémon uit die spellen worden overgezet naar Pokémon Bank en Pokémon HOME. Hieronder volgt een lijst met belangrijke exclusieve releases.

Avenging Spirit

Balloon Kid

Bionic Commando

Bionic Commando: Elite Forces

Blaster Master: Enemy Below

Donkey Kong ’94

Donkey Kong Land

Donkey Kong Land 2

Donkey Kong Land 3

Dr. Mario

Kid Icarus: Of Myths and Monsters

Kirby’s Dream Land

Kirby’s Dream Land 2

Game & Watch Gallery

Game & Watch Gallery 2

Game & Watch Gallery 3

Gargoyle’s Quest: Ghosts ’n Goblins

Lufia: The Legend Returns

Mario Golf

Mario Tennis

Mario’s Picross

Mega Man: Dr. Wily’s Revenge

Mega Man II

Mega Man III

Mega Man IV

Mega Man V

Mega Man Xtreme

Mega Man Xteme 2

Mole Mania

Pokémon Red Version, Blue Version & Yellow Version

Pokémon Gold Version, Silver Version & Crystal Version

Pokémon Puzzle Challenge

Pokémon Trading Card Game

Metroid II: Return of Samus

Super Mario Bros. Deluxe

Super Mario Land

Super Mario Land 2: 6 Golden Coins

The Legend of Zelda: Link’s Awakening DX

The Legend of Zelda: Oracle of Seasons

The Legend of Zelda: Oracle of Ages

Trip World

Wario Land: Super Mario Land 3

Wario Land 2

Wario Land 3

DSiWare

DSiWare-games zijn alleen maar beschikbaar geweest op de Nintendo DSi en 3DS. Hoewel er niet heel veel speciaals in deze winkels staat, zijn ze wel allemaal download-only. Wanneer de eShop neergaat, zullen deze spellen permanent onbereikbaar worden. Dit zijn dus belangrijke games om een laatste kans te geven. Kijk vooral of er iets in de lijst staat dat je interesseert!

3D Space Tank/X-Scape

Art Style: Aquite

Art Style: Code

Art Style: Boxlife

Art Style: Intersect

Art Style: Picopict

Art Style: Kubos

Art Style: Nemrem

Dark Void Zero

Dragon Quest Wars

Mario vs. Donkey Kong: Minis March Again!

Mighty Flip Champs!

Mighty Milky Way

Reflect Missile

Starship Patrol

SteamWorld Tower Defense

Game Boy Advance

Vreemd genoeg zijn Game Boy Advance-games nooit uitgebracht op de 3DS. Of ja, tenzij je een van de bofkonten bent met een Nintendo Ambassador Program uit 2011. Je enige andere mogelijkheid om GBA-games te spelen is op de Wii U. Twee uitzonderlijke releases hier zijn Drill Dozer, die via de Virtual Console voor het eerst een Europese release heeft gekregen, en Super Mario Advance 4: Super Mario Bros. 3. Bij die tweede zijn namelijk alle e-reader levels inbegrepen! Daarmee kan je meer dan 40 nieuwe levels spelen die je in de oorspronkelijke release via een primitief soort amiibo-kaarten moest vrijspelen. Daarnaast zijn er nog veel meer fantastische GBA-games beschikbaar op de Wii U, dus check de lijst!

Contra Advance: The Alien Wars EX

DK: King of Swing

Drill Dozer

F-Zero: GP Legend

F-Zero: Maximum Velocity

Final Fantasy Tactics Advance

Fire Emblem

Fire Emblem: The Sacred Stones

Game & Watch Gallery Advance

Golden Sun

Golden Sun: The Lost Age

Kirby & the Amazing Mirror

Kirby: Nightmare in Dreamland

Klonoa: Empire of Dreams

Kuru Kuru Kururin

Mario Golf: Advance Tour

Mario Kart: Super Circuit

Mario Party Advance

Mario Power Tennis

Mario vs. Donkey Kong

Mega Man Battle Network

Mega Man Battle Network 2

Mega Man Battle Network 3: Blue & White

Mega Man Battle Network 4: Blue Moon & Red Sun

Mega Man Battle Network 5: Team Colonel & Team ProtoMan

Mega Man Battle Network 6: Cybeast Falzar & Cybeast Gregar

Metroid Fusion

Metroid: Zero Mission

Pokémon Pinball: Ruby & Sapphire

Super Ghouls ’n Ghosts

Super Mario Advance: Super Mario Bros. 2

Super Mario Advance 2: Super Mario World

Super Mario Advance 3: Yoshi’s Island

Super Mario Advance 4: Super Mario Bros. 3

The Legend of Zelda: The Minish Cap

Wario Land 4

WarioWare, Inc.: Minigame Mania

Nintendo DS

Nintendo DS-games zijn ook op de Virtual Console uitgegeven… van de Wii U!? Dat klinkt misschien gek, maar de Wii U GamePad bood wel veel verschillende mogelijkheden om de twee schermen van de DS te emuleren. Deze Virtual Console releases hadden ook een paar online-only features hersteld. In Fire Emblem: Shadow Dragon was een winkel waar je alleen maar toegang tot had als je online ging. Nu is die winkel echter altijd open zonder een Nintendo Wi-Fi Connection-verbinding te moeten hebben. Ook is het in Animal Crossing: Wild World nu mogelijk gemaakt om de Nookington winkel vrij te spelen zonder dat een andere speler iets in jouw dorp moet kopen. DS-games op de Wii U voelt misschien vreemd, maar het was zeker een uniek aanbod op de Virtual Console.

Advance Wars: Dual Strike

Animal Crossing: Wild World

Donkey Kong: Jungle Climber

Fire Emblem: Shadow Dragon

Kirby Mass Attack

Kirby: Mouse Attack

Kirby: Power Paintbrush

Mario & Luigi: Partners in Time

Mario Kart DS

Mario Party DS

Mario Slam Basketball

Mario vs. Donkey Kong 2: March of the Minis

Metroid Prime Hunters

New Super Mario Bros.

Picross 3D

Pokémon Mystery Dungeon: Explorers of Sky

Pokémon Ranger

Pokémon Ranger: Shadows of Almia

Pokémon Ranger: Guardian Signs

Star Fox Command

Super Mario 64 DS

The Legend of Zelda: Phantom Hourglass

The Legend of Zelda: Spirit Tracks

Wario: Master of Disguise

WarioWare: Touched

Yoshi’s Island DS

Wii

Een select aantal Wii-games zijn in digitaal formaat uitgegeven op de Wii U. Er was weinig verschil aan deze spellen, het was enkel een alternatieve en goedkopere manier om Wii-games te spelen. Als een spel de Classic Controller ondersteunde, was het ook mogelijk om deze alternatief met de GamePad te besturen. Voornamelijk met spellen als Xenoblade Chronicles was dat een erg fijne bestuurwijze. Daarnaast zijn games als Metroid Prime Trilogy flink duur als je ze fysiek wilt kopen. Het kan dus zeer verlokkelijk zijn om ze hier voor een prikkie op te pikken.

A Shadow’s Tale

Beat the Beat: Rhythm Paradise

Donkey Kong Country Returns

Donkey Kong Jungle Beat

Kirby’s Epic Yarn

Kirby’s Adventure Wii

Mario Sports Mix

Mario Strikers Charged Football

Metroid Prime: Trilogy

Metroid: Other M

New Super Mario Bros. Wii

Pandora’s Tower

Pikmin

Pikmin 2

PokéPark Wii: Pikachu’s Adventure

Punch-Out!!

Sin and Punishment: Successor of the Skies

Super Mario Galaxy

Super Mario Galaxy 2

Wario Land: The Shake Dimension

WarioWare: Smooth Moves

Xenoblade Chronicles

Zack & Wiki: Quest for Barbaros’ Treasure

Nintendo Entertainment System

Hoewel er al behoorlijk wat NES-games op Nintendo Switch Online staan, zijn er nog steeds genoeg games niet vertegenwoordigd. Noemenswaardige releases zijn de light gun games Duck Hunt, Hogan’s Alley en Wild Gunman. Die spellen werken alleen op de Wii U dankzij de speciale eigenschappen van de Wii Remote. Daarom is het onduidelijk of ze ook op de Switch kunnen werken. Zo niet, dan is de Wii U dus de enige plek waar je deze games ooit nog kunt spelen. Verder is de release van The Mysterious Murasame Castle op 3DS de enige Westerse release die dat spel ooit heeft gehad. Dit spel is een zustergame van The Legend of Zelda. Je herkent zijn hoofdpersoon, Takamaru, misschien als een Assist Trophy uit Super Smash Bros. Ultimate. Een zeer unieke release die de moeite zeker waard is.

Adventure Island (Wii U)

Adventure Island II (3DS)

Devil World (3DS & Wii U)

Dig Dug (3DS & Wii U)

Dig Dug II (Wii U)

Donkey Kong: Original Edition (3DS)

Donkey Kong Jr. Math (Wii U)

Double Dragon III: The Sacred Stones (Wii U)

Duck Hunt (Wii U)

Galaga (3DS & Wii U)

Gargoyle’s Quest II: The Demon Darkness (3DS & Wii U)

Golf (Wii U)

Hogan’s Alley (Wii U)

Life Force (3DS & Wii U)

Mach Rider (3DS & Wii U)

Mario & Yoshi (3DS & Wii U)

Ninja Gaiden II: The Dark Sword of Chaos (3DS & Wii U)

Ninja Gaiden III: The Ancient Ship of Doom (3DS & Wii U)

Pinball (Wii U)

The Mysterious Murasame Castle (3DS)

Urban Champion (Wii U)

Wild Gunman (Wii U)

Xevious (Wii U)

Super Nintendo Entertainment System

Verrassend genoeg staan bijna alle SNES Virtual Console-releases al op Nintendo Switch Online! De grootste achterblijver hier is natuurlijk Super Mario RPG: Legend of the Seven Stars. Die is ook speelbaar op de Nintendo Classic Mini: Super Nintendo Entertainment System, maar die aankoop gaat je een stuk meer kosten dan deze Virtual Console-release.

Axelay (Wii U)

Cybernator (Wii U)

Super Mario RPG: Legend of the Seven Stars (Wii U)

The Legend of the Mystical Ninja (3DS & Wii U)

Nintendo 64

Dit zijn de enige Nintendo 64-games die nog niet zijn aangekondigd voor Nintendo Switch Online + Uitbreidingspakket. Er wordt nog actief games toegevoegd aan die service, maar we weten nog niet of deze games er ooit op zullen verschijnen. We verwachten van wel, maar misschien neem jij toch liever het zekere voor het onzekere.

1080° Snowboarding

Bomberman 64

Donkey Kong 64

Excitebike 64

Mario Party 2

Ogre Battle 64: Person of Lordly Caliber

Wave Race 64

Er zijn teveel games! Welke moet ik nou kiezen?

Al met al nog een reusachtig aanbod dus! Hoewel we hopen dat veel van deze games ooit nog naar Nintendo Switch Online zullen komen, leven we momenteel nog in de onzekerheid. Welke games jij nu wilt halen uit deze lijst, moet je natuurlijk zelf bepalen. We raden je aan om de spellen te halen die je ook echt het liefst wilt spelen. Daarnaast kan het slim zijn om te kijken welke games fysiek het zeldzaamst en duurst zijn, en die in de eShop te kopen. Dat bespaart toch mooi wat geld. Ook kan het slim zijn om op speciale titels zoals The Mysterious Murasame Castle en Super Mario Advance 4: Super Mario Bros 3. te letten, omdat die nooit los van de Virtual Console zijn uitgegeven of exclusieve features hebben. Op Twitter houdt Cheap Ass Gamer een lijstje bij met enkele dure 3DS-games waarvoor je op de uitkijk moet blijven. Verder heeft VGC een goed artikel dat nog wat dieper ingaat op de games die van de 3DS en Wii U zullen verdwijnen, met hun eigen lijstjes. Ook Resetera heeft een goede lijst die alle interessante exclusives, maar ook belangrijke updates en DLC bijhoudt. Als laatste heeft Daan Koopman ook nog een mooie Twitterpost die alle 3DS-games bijhoudt die zullen verdwijnen.

Als je wilt zien welke 3DS-games je nog moet kopen voordat de eShop sluit, kan je op deze link klikken. En als je wilt zien welke Wii U-games je nog moet kopen voordat die eShop ook sluit, kan je op deze link klikken. Daarmee staat er nu een uitgebreid overzicht met alle games die je hopelijk nog kunt halen voordat de eShop ermee stopt. Ben jij nog van plan om Virtual Console-games te kopen in de laatste maanden? Zo ja, welke? En zijn we nog belangrijke games vergeten in onze lijst? Laat het ons weten in de reacties!