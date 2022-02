Pudding Monsters is vanaf vandaag beschikbaar op de Nintendo Switch

Bekijk hier de gameplay trailer!

Vorige week kon je op Daily Nintendo al lezen dat Pudding Monsters vandaag naar Nintendo’s hybride console zou komen. Echter was er op dat moment nog geen officiële trailer voor de Switch-versie van de game beschikbaar, maar deze is er nu wel. Het YouTube-kanaal van uitgever QubicGames heeft vandaag namelijk een gameplaytrailer online gezet, welke je onderaan dit artikel kunt bekijken. Om te vieren dat het puzzelspel vanaf vandaag te spelen is op de Nintendo Switch krijg je tot 27 maart maar liefst 63% korting op jouw aankoop.

In Pudding Monsters ga je op een missie om alle monsterlijke vriendjes te redden van een koudbloedige koelkasteigenaar. Dit doe je door de monstertjes aan elkaar te plakken door middel van het touchscreen van de Nintendo Switch te gebruiken. Bovendien hebben vele monstersoorten zijn of haar eigen vaardigheden waardoor alle 125 levels net iets anders in elkaar zitten. Gaat het jou lukken om deze missie goed af te laten lopen?