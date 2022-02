Komende zomer kunnen we Enclave HD verwachten

Bijna een jaar na de beoogde release datum komt Enclave HD naar de Nintendo Switch

Zowel de ontwikkelaar Starbeeze Studios als uitgeverij Ziggurat Interactive hebben een update gedeeld over Enclave HD, de game die afgelopen zomer al aangekondigd werd. Volgens eigen zeggen komt het spel komende zomer uit voor de Nintendo Switch. De beoogde release periode was afgelopen herfst, helaas was dit toch te kortdag.

Enclave HD is een actie-RPG in derde persoon, waarbij je grootse gevechten, epische soundtracks en niet één maar twee verhaallijnen mag verwachten. Kies voor het licht of de duisternis, met bij ieder pad drie karakters. Ga je voor het licht en kies je een ridder, magiër of druïde. Of voor het duisternis als berserker, sluipmoordenaar of kobold? Vecht met zwaarden, magie of pijl en boog in deze spannende uitdaging.