Knockout City wordt free-to-play vanaf seizoen 6

Ook is de inhoud van seizoen 5 bekendgemaakt.

Een jaar geleden werd Knockout City aangekondigd voor diverse consoles waaronder de Switch en in mei afgelopen jaar kwam deze game al uit. Knockout City is een team-based multiplayer spel en staat compleet in het teken van trefbal. Het spel kost normaal €19,99, echter komt hier binnenkort verandering in. EA en Velan Studios hebben namelijk aangekondigd dat deze game vanaf seizoen 6 free-to-play zal worden. Dit betekent dus dat je niet meer hoeft te betalen als je het spel wil spelen, maar dat je wel in-app aankopen kunt doen om bijvoorbeeld cosmetische voorwerpen te krijgen. Voor de mensen die Knockout City al hebben gekocht ligt vanaf seizoen 6 een speciale bundel klaar met exclusieve legendarische cosmetics, XP boosts en 2,000 Holobux. Ook is bekendgemaakt dat EA vanaf dit moment niet meer verantwoordelijk zal zijn voor het uitgeven van Knockout City, maar dat Velan Studios dit zelf zal gaan doen. Al deze veranderingen gaan in vanaf 1 juni 2022.

Voordat seizoen 6 zal beginnen, moet eerst seizoen 5 nog verschijnen. Seizoen 5 zal beginnen op 1 maart en brengt het beste terug van het eerste jaar Knockout City. Daarnaast komen er nog nieuwe cosmetische voorwerpen, een gloednieuw event een nieuw seizoen van League Play en nog een aantal verrassingen naar dit spel met dit nieuwe seizoen. Benieuwd naar de eerste beelden? Bekijk dan de trailer van seizoen 5 hieronder.

Bron: EA