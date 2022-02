Kom je ook naar Heroes Made in Asia?

Ga genieten van de Aziatische pop-cultuur op 30 april of 1 mei

Over twee maanden vindt het evenement ‘Heroes Made in Asia’ weer plaats in Gorinchem, op 30 april 2022 en 1 mei 2022. Voor fans van de Aziatische popcultuur is dit hét weekend om je helemaal uit te kunnen leven: van Pokémon tot Cosplay en van Manga tot -jawel- gaming. Tijdens de beurs is het mogelijk om jezelf aan te sluiten bij toffe gaming toernooien. Er is voor ieder wat wils: van retro games tot Augmented Reality-games.

Dit jaar zijn er leuke prijzen te winnen door mee te doen aan toernooien van de volgende games: “Dragon Ball FighterZ”, “Pokémon Unite”, “Tekken 7” en “Super Smash Bros. Ultimate”. De laatste is 1 vs. 1 en de totale prijzenpot bedraagt maar liefst €1500,-

De AR uitdaging dit jaar zal “HADO” zijn, dit spel combineert gaming met fysieke sport doormiddel van een AR-bril. AR verschilt van VR omdat je bij deze versie zowel de echte wereld als de door een computer gegenereerde beelden te zien krijgt. In teams van 3 vs. 3 ga je de strijd aan om jouw tegenstanders knock-out te slaan met digitale energieballen.

Wil je met één van de toernooien meedoen? Meld jezelf dan aan in de gaming area tijdens het evenement. Enkel wanneer je graag de strijd aan wilt gaan met Super Smash Bros. Ultimate dien je van tevoren een ticket te kopen. Dit kan vanaf nu via de website.