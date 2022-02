Cult of the Lamb bevestigd voor de Switch

Als lammetje een grote sekte bouwen? Het kan in Cult of the Lamb.

Vorig jaar werd bekendgemaakt dat Cult of the Lamb in de maak was. Hoewel er toen nog geen nieuws was dat de game ook naar de Nintendo Switch zou komen, is daar nu verandering in gekomen. Devolver Digital heeft namelijk samen met Massive Monster onthuld dat het spel ook binnenkort te spelen is op Nintendo’s hybride console. Een concrete releasedatum is echter nog niet bekend, wel weten we dat het spel dit jaar in de eShop zal verschijnen.

Cult of the Lamb is een actievolle roguelike game waar je in de huid kruipt van een bezeten lammetje. Dit lammetje is gered door een vreemdeling en om de hulp af te betalen moet je een sekte maken in zijn naam. Het is de bedoeling om deze cult zo groot mogelijk te maken. Dat doe je door voorwerpen te verzamelen om nieuwe gebouwen te maken en duistere rituelen uit te voeren om de goden te bevredigen. Ben je benieuwd wat jou te wachten staat in deze bijzondere game? Bekijk dan de trailer hieronder.