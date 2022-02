[Review] Atelier Sophie 2: The Alchemist of the Mysterious Dream – Leuk voor de fans

Atelier Sophie 2 is bijna uit, maar hoe bevalt dit volgende deel in de Atelier-franchise?

In Atelier Sophie 2: The Alchemist of the Mysterious Dream zet je het verhaal van Sophie en Plachta uit het eerste deel voort. De twee zijn samen op reis om te zoeken naar een manier om Plachta een menselijk lichaam te geven, tot ze plots door een vortex worden gezogen. Aangekomen in een vreemde wereld is Plachta verdwenen en begint de zoektocht.

Voor spelers die het eerste deel niet hebben gespeeld is er een korte samenvatting te zien op het hoofdscherm. Hoewel dat fijn is, voelt het wel net te beknopt aan voor de volledige inleving in wat er zich heeft afgespeeld. Het is dus gelukkig wel wat makkelijker in het verhaal te komen wanneer je lang geleden het eerste deel hebt gespeeld of totaal niet.

Erde Wiege is een droom

Aan de andere kant van de vortex ligt de wereld van Erde Wiege. Een dimensie gemaakt door Elvira met diverse mensen die uit alle hoeken van het ruimtetijdcontinuüm gehaald zijn. Het is een prachtige kleurrijke wereld met diverse personages en vijanden. Uniek is wel dat iedereen in het spel dan ook weet dat ze in een droomwereld zitten.

Eén van de locaties die je veel zult bezoeken is Roytale een plek waar je requests kunt aannemen, items kunt kopen en meer. Vooral het aannemen van requests is erg handig aangezien ze je goed ondersteunen in het krijgen van goede voorwerpen. Het is wel jammer dat de stad alle handige plekken compact bij elkaar heeft waardoor veel van de stad eigenlijk niet belangrijk is.

De wereld buiten de stad is ook flink divers. Van verschillende gebieden tot de uitvoering van het weer. Je kunt namelijk het weer veranderen door middel van speciale stenen. Zo zal regenval zorgen dat het water op locaties stijgt en kan sneeuw water bevriezen. Het combineren van verschillende weertypen achter elkaar kan ook gebruikt worden.

De muziek ondersteunt bovendien ook het kleurrijke van het spel door een diverse playlist te hebben met onder andere veel toepasselijke muziek die een droomwereld als Erde Wiege goed weergeeft.

Genoeg te doen

Je tocht zal je dus door een compleet vreemde wereld (voor Sophie) gaan. Echter hoewel het een droomwereld is, is het geen veilige wereld. Verschillende monsters leven in Erde Wiege en je zult dan ook vaak het gevecht met ze aan moeten gaan. Gelukkig is het niet voor niets, want ze zullen verschillende voorwerpen achterlaten die je kunt gebruiken voor de alchemy-mechanic van het spel. Hier kom ik later op terug, maar eerst wat meer over de gevechten.

De gevechten zijn simpel te begrijpen. Het zijn turn-based gevechten met per teamlid meerdere opties die je kunt uitvoeren. Elke optie wordt rustig in een tutorial uitgelegd. Het fijne is dat de verschillende mogelijkheden ook echt een tactisch voordeel hebben waardoor het interessant blijft. Het gebruikt een standaard formule, maar is wel goed uitgewerkt.

Wanneer je genoeg voorwerpen hebt, kun je deze gebruikten voor alchemy. Met deze mechanic moet je diverse voorwerpen samenvoegen om een goed item te fabriceren. Dit kunnen wapens zijn, maar ook voorwerpen als cloth. Wanneer je alchemy gebruikt zul je dus eerst een recept van het voorwerp moeten hebben en vervolgens de voorwerpen verzamelen. Wanneer je dat hebt gedaan kun je ze plaatsen op een platform om zo de hoogst mogelijke kwaliteit van het eindproduct te maken. Het is dus niet simpel items verzamelen en op de knop van maak het maar klikken. Het geeft de speler wat meer invloed en maakt het spel interessanter. Het heeft een beetje een puzzelelement namelijk.

De gameplay van dit soort noodzakelijke elementen zijn echter wel vaak voorkomend en kan op den duur vermoeiend en repetitief aanvoelen. Hierdoor is het spel dus ook niet echt geschikt voor iedereen. Zeker aangezien de voortgang van het verhaal soms wat traag aanvoelt.

Keuze qua graphics

Als één van de weinige spellen op de Switch biedt Atelier Sopie 2 een keuze betreffende graphics. Als speler kun je namelijk kiezen voor een performance mode of een quality mode. Performance houdt in dat de framerate hoger wordt, terwijl quality juist meer let op de grafische fideliteit van het spel. De keuze is enorm fijn om de speelervaring beter te maken voor diverse groepen spelers. Zelf vond ik de framerate niet zo belangrijk in het spel dus ik ben voor de quality gegaan. Het valt dan namelijk enorm op hoe mooi de wereld is. Zeker op OLED-schermen spatten de kleuren van je scherm af.

Conclusie

Atelier Sophie 2 is niet voor iedereen weggelegd, het beweegt zicht een beetje traag voort en voelt vooral meer van hetzelfde als je het vergelijkt met het eerste deel. Het ziet er vooral mooier uit en zeker de toevoeging van de quality/performance mode helpt hier goed bij. De muziek is ook heerlijk om naar te luisteren. De kern van het spel is dus prima, maar zeker niet voor iedereen. Als je het eerste deel niets vond dan vind je deze ook niets. Vond je de eerste geweldig? Geef het dan zeker de kans.

+ Heerlijke muziek

+ Keuze voor graphics of framerate

+ Spel is begrijpelijk gemaakt wanneer je deel 1 hebt gemist

– Gameplay voelt repetitief aan

– Voortgang van het verhaal voelt soms traag aan

DN-Score: 7,3