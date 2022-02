Pokémon Presents aangekondigd voor 27 februari om 15:00

Het is bijna tijd voor Pokémon-nieuws!

Vanwege Pokémon Day op 27 februari zijn er al de hele week aankondigingen voor verschillende Pokémon-titels. Zo meldden we vanochtend nog dat Hoopa en full-fury battles de nieuwste toevoegingen aan Pokémon Unite zijn. Voor Pokémon Day zelf stond er nog niets gepland, maar daar is zojuist verandering in gebracht. Serebii, een site voor Pokémon-nieuws, heeft net bevestigd dat er aanstaande zondag, 27 februari, om 15:00 een Pokémon Presents zal zijn. Deze zal ongeveer 14 minuten duren. Wat er precies getoond gaat worden, is onbekend.

Wat hoop jij zondag te zien in deze Pokémon Presents? Verwacht je een nieuwe Pokémon-game of een uitbreiding voor de recent uitgebrachte Pokémon-spellen? Laat het ons weten in de reacties!

Serebii Update: A Pokémon Presents has been confirmed for Sunday February 27th at 14:00 UTC. Details @ https://t.co/gDbXkHT3ar pic.twitter.com/iSG6bwhwRg — Serebii.net (@SerebiiNet) February 24, 2022