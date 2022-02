MotoGP 22 komt in april naar de Nintendo Switch

Ook dit jaar kunnen we weer aan de slag met een MotoGP-game!

In juni 2018 maakte de MotoGP-serie voor het eerst haar debuut op Nintendo’s hybride console. Sindsdien heeft uitgever Milestone elk jaar traditiegetrouw een nieuw deel uitgebracht voor de Switch. Gelukkig worden fans van de MotoGP-spellen ook dit jaar weer niet teleurgesteld want vandaag heeft Milestone aangekondigd dat het nieuwste deel, MotoGP 22, vanaf 21 april te spelen is op de Nintendo Switch.

MotoGP 22 belooft de meest realistische MotoGP-game ooit te worden, wat onder andere bereikt wordt door vele verbeteringen waaronder de animaties en modellen van de racers. Het spel kent maar liefst 120 personages waarmee je op 20 verschillende tracks kunt racen. Bovendien is er aan nieuwkomers gedacht aangezien deze titel beschikt over handige uitleg die ervoor zorgt dat jij straks veilig over de baan kan scheuren. Deze uitleg komt trouwens ook goed van pas voor jouw medespelers. Voor het eerst heeft een MotoGP-spel namelijk een split-screen-modus.

Ben je benieuwd geworden naar MotoGP 22? Bekijk dan onderstaande aankondigingstrailer.