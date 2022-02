Gameplaybeelden cloudversie Edge of Eternity

De eerste 45 minuten van deze epische JRPG kun je hier bekijken.

Edge of Eternity is sinds vandaag te spelen op de Nintendo Switch. De game is alleen als cloudversie te spelen, wat betekent dat je de game niet downloadt, maar streamt via een cloudservice. Om iedereen een idee te geven van hoe dit eruit ziet heeft YouTube-kanaal Handheld Players een video online gezet. Hierin kan je 45 minuten aan gameplaymateriaal van deze epische turn-based JRPG bekijken. De video is hieronder te bekijken.

Het verhaal van Edge of Reality speelt zich af in een gebroken wereld genaamd Heryon. De mensen in Heryon zitten momenteel vast in een wanhopige oorlog tegen een mysterieuze belager. Terwijl dit conflict alsmaar groter wordt, verschijnt er echter een nieuwere, nog grotere dreiging. Vecht in epische turn-based gevechten terwijl je de levens volgt van Daryon en Selene. Deze zijn op zoek naar een medicijn tegen de alles verslindende Corrosion om zo de wereld te kunnen redden.