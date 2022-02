Ga full-fury met Hoopa in Pokémon Unite

Hoopa komt erbij in Pokémon Unite en vecht in full-fury battles!

Vandaag is Pokémon Unite aan de beurt om te delen in de feestvreugde van Pokémon Day 2022! Voor deze gelegenheid zijn er twee dingen aangekondigd voor de MOBA-game in de Pokémon-franchise.

Allereerst worden full-fury battles toegevoegd aan Pokémon Unite. Dit zijn battles waar alles een tikkeltje sneller gaat. Van minder tijd om je team bijeen te roepen tot kortere afkoelperiodes, zodat je constant actie beleeft. Deze flitsende fast-fury battles beginnen op Pokémon Day, 27 februari 2022. Vervolgens is dit type battle telkens op zaterdag, zondag en maandag te spelen.

De tweede toevoeging is Hoopa, de mythische Pokémon. Wanneer je in Pokémon Unite vecht met Hoopa, open je letterlijk en figuurlijk nieuwe mogelijkheden om de oppositie te verslaan. Uiteraard begin je met een eenvoudige moveset, maar eenmaal op volle kracht kun je gebruik maken van Hoopa Unbound. In deze alternatieve vorm kun je weliswaar met Hoopa zelf geen punten meer scoren, maar wel je teamgenoten teleporteren door middel van de kenmerkende grote ringen. Op die manier verras je je tegenstanders in de rug of geef je je teamgenoten een kortere route om punten te scoren.

Bekijk hieronder de officiële filmpjes over de full-fury battles en Hoopa in Pokémon Unite. Wij zijn benieuwd of je met Hoopa gaat spelen. Laat later hieronder ook weten wat jouw ervaringen zijn met de nieuwe full-fury battles!