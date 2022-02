Tempest 4000 komt naar de Switch

Ga vanaf 22 maart aan de slag met deze hectische shoot-'em-up!

Tempest was een arcadegame van Atari uit 1981. Het was één van de eerste games die gebruik maakte van 3D Vector graphics. Tempest werd al vrij snel razend populair, waardoor er twee vervolggames verschenen in de vorm van Tempest 2000 (1994) en Tempest 3000 (2000). In 2018 kwam er dan ook een vierde deel in de franchise, genaamd Tempest 4000. Deze versie kwam toen alleen op Steam, PS4 en Xbox One uit. Nu is er door Atari ook een Switch-versie aangekondigd. Net als in de eerste drie games speel je in deze game weer als de Claw, een roterend wapen waarmee je allerlei vijanden zo snel mogelijk moet uitschakelen. Hoe sneller je dit doet, hoe hoger jouw naam in de leaderboards verschijnt. De game bevat drie verschillende spelmodi en ruim 100 levels. De Switch-versie van Temptest 4000 moet op 22 maart verschijnen. Over de prijs is helaas nog niks bekend. Deze zal waarschijnlijk net als zijn consolebroertjes rond de 30 euro liggen. Bekijk de trailer hieronder.