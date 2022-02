Grand Mountain Adventure: Wonderlands verschijnt volgende maand op de Nintendo Switch

Verken alleen of samen met vrienden de mooiste plekken van wintersportgebieden.

Eind vorig jaar heeft uitgever Microids aangekondigd dat Grand Mountain Adventure: Wonderlands dit jaar naar Nintendo’s hybride console gaat komen. Hoewel erop dat moment nog geen exacte releasedatum was, hebben we deze nu wel. Het spel van ontwikkelaar Toppluva is inmiddels namelijk in de Nintendo eShop verschenen, waardoor het duidelijk is geworden dat de game 10 maart uitkomt. De titel is begin volgende maand zowel fysiek als digitaal te koop voor een bedrag van €34,99.

Grand Mountain Adventure: Wonderlands is een ski- en snowboardspel waarin je op jouw eigen tempo kennis maakt met wintersport. Je ontdekt in de open wereld van deze game plekken die nog nooit bezocht zijn, welke varieren van wilde bossen tot de hoogste pieken en zelfs afgelegen dorpjes. Ook kun je aan de slag gaan met verschillende uitdagingen zoals slalommen en ga je opzoek naar vele objecten. Tevens is het spel ook uitgerust met een multiplayermodus die het mogelijk maakt om met wel vier spelers een sneeuwballen gevecht te houden en samen de eindstreep te bereiken.