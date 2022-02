Baldur’s Gate: Dark Alliance II komt naar de Switch

Beleef deze klassieker binnenkort opnieuw.

Afgelopen jaar werd Baldur’s Gate: Dark Alliance opnieuw uitgebracht, onder andere op de Nintendo Switch. Al snel liet Black Isle Studios op Twitter weten dat ook werd overwogen om Baldur’s Gate: Dark Alliance II opnieuw uit te brengen. Inmiddels is dit ook bevestigd, de game moet ergens later dit jaar verschijnen. Dat zou zomaar sneller kunnen dan we denken, als we het bericht op Twitter mogen geloven.

Baldur’s Gate: Dark Alliance II verscheen in 2004 voor PlayStation 2 en Xbox. De game, ontwikkeld door Black Isle Studios, is uitgegeven door Interplay. In tegenstelling tot het eerste deel van Baldur’s Gate: Dark Alliance is het tweede deel nooit op de Gamecube verschenen.

