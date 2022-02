Update 1.2.0 voor Pokémon Brilliant Diamond en Shining Pearl uitgebracht

In deze update zijn er enkele nieuwe functies toegevoegd.

The Pokémon Company is er maar druk mee. Deze week staat in het teken van Pokémon Day en is het eerste deel van de 2022 International Challenge voor Pokémon Sword en Shield afgelopen. Ondertussen zijn ze bezig geweest met het bijwerken van de games van vorig jaar november. Sinds vannacht kun je namelijk Pokémon Brilliant Diamond en Shining Pearl updaten naar versie 1.2.0. Hieronder lees je de veranderingen met enkele korte toelichtingen. Wat echter ontbreekt in de lijst, is de activering van de GWS-functie. In Jubilife City word je aan de westzijde nog steeds tegengehouden door een NPC, die vertelt dat GWS nog niet klaar is voor gebruik. De officiële patch notes zijn in het Engels bij Nintendo te lezen.

Functies uitgebreid van de Union Room

Je kunt nu lokaal en online met maximaal 8 personen samenkomen in een Union Room. Daarnaast kun je onder andere ook elkaars Trainer Card inzien en Capsule Decoration met elkaar delen. Ranglijsten toegevoegd

Er worden nu wereldwijde ranglijsten bijgehouden in Global & Group Rankings. Functies voor Colosseum battle toegevoegd

Op de bovenverdieping van elk Pokémon Center heb je nu toegang tot het Colosseum om het tegen andere spelers op te nemen met je eigen battle reglement. Je kunt bijvoorbeeld het maximale level van de Pokémon instellen, bepalen uit hoeveel Pokémon een team mag bestaan en of het een Single Battle of Double Battle is. Aanpassingen Pokémon Trading & Battles

Pokémon, die niet op legitieme wijze zijn verkregen, kunnen niet meer (online) geruild worden met andere spelers of gebruikt worden in (online) battles. Verbeteringen voor een betere speelervaring

Wat vind jij van deze update? Speel je zelf nog regelmatig Pokémon Brilliant Diamond of Shining Pearl? Vertel het ons in een reactie!