Shoot-‘em-up Sol Cresta krijgt gameplaybeelden

Bekijk hier 20 minuten aan gameplaybeelden van deze net uitgebrachte shoot-‘em-up!

PlatinumGames liet vorig jaar nog weten dat Sol Cresta uitgesteld werd naar 2022. Vandaag is het eindelijk zover; de game is nu verkrijgbaar voor de Nintendo Switch. Vaak komen er rond de release ook gameplaybeelden online en dat is nu ook het geval. Het YouTube-kanaal Nintendo Hall heeft namelijk de eerste 20 minuten van deze shoot-‘em-up gedeeld. Deze kan je onderaan dit artikel bekijken.



Sol Cresta is de eerste game binnen de Neo-Classic Arcade-reeks van PlatinumGames. Dit spel is een vervolg op oude shoot-‘em-up-klassiekers Moon Cresta en Terra Cresta. Deze waren in de jaren 80 speelbaar in diverse arcadehallen. In Sol Cresta bestuur je drie schepen en is het de bedoeling dat je het zonnestelsel bevrijdt van het kwaad. De game kan je in de Nintendo eShop aanschaffen voor €39,99.

Ga jij deze game aanschaffen? Of ben je het al aan het spelen? We horen het graag in een reactie!