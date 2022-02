[Review] Sherlock Holmes: Crimes & Punishments – Een geweldige detective

Kruip in de huid van ’s werelds beroemdste detective!

Sherlock Holmes: Crimes & Punishments dateert oorspronkelijk uit 2014 en is ontwikkeld en uitgegeven door Frogwares. Op de consoles uit die periode is de game goed ontvangen, maar geldt dat in 2022 ook voor de Nintendo Switch? Je leest het in deze review.

Direct in het diepe

Sherlock Holmes: Crimes & Punishments bevat zes misdaadzaken om op te lossen. Drie ervan zijn gebaseerd op de originele boeken van Arthur Conan Doyle en de andere drie zaken zijn speciaal voor deze game geschreven. Je begint het spel als de titelpersonage en je maakt direct kennis met zijn vaste assistent Dr. Watson. Niet veel later klopt de inspecteur van Scotland Yard aan bij Holmes en je krijgt de opdracht om een moord op te lossen. Uit de manier waarop de inspecteur de detective aanspreekt, blijkt meteen dat Holmes niet wordt gezien als beginnende detective. Je hebt dus vanaf het begin alle mogelijke opties en detectivevaardigheden tot je beschikking en later in het spel komen er geen nieuwe mogelijkheden bij. Dat heeft als gevolg, dat je in het begin voornamelijk zelf moet uitzoeken wat je moet doen en dat kan wat verwarring opleveren.

Als je op de plaats delict arriveert, loop je aanvankelijk maar wat rond en praat je met de aanwezige mensen. Tijdens het rondlopen verschijnen er in beeld ook knoppen om in te drukken, bijvoorbeeld om met de R-knop een detectivevaardigheid te activeren, maar vervolgens is het onduidelijk wat je ermee moet doen. De plek waar het lijk zich daadwerkelijk bevindt, kun je onderzoeken volgens het bekende systeem van point-and-click. De cursor licht duidelijk op wanneer Holmes een cruciaal voorwerp vindt. Je krijgt ook in beeld een melding te zien als je het opgepakte voorwerp nog niet volledig hebt onderzocht. Dat is prettig, omdat je verder geen uitleg krijgt wat je vervolgens kunt doen. Na een aantal aanwijzingen en voorwerpen te hebben gevonden, de nabestaande te hebben gehoord als getuige en de lijkschouwing te hebben gedaan, krijg je de opdracht om in je notitieboekje te kijken. Dit doe je door op X te drukken. Hier staan onder verschillende tabbladen onder meer de gevonden aanwijzingen, de ontmoete personen, de locaties om te bezoeken tijdens de lopende zaak en het belangrijkste: de lijst met opdrachten om de zaak tot een goed einde te brengen. Zo word je als speler eindelijk een beetje gestuurd en geholpen om verder te komen in dit moordmysterie.

Een goede variatie

Het uitgangspunt van Sherlock Holmes: Crimes & Punishments is logischerwijs point-and-click, maar het is niet alleen maar een repetitieve point-and-click game. Een voorbeeld hiervan zijn enkele quicktime events, die je vaker vindt in actiespellen. Door snel op een combinatie van knoppen te drukken laat je Sherlock Holmes ergens op klimmen of gevaren ontwijken. Wanneer je toch vastloopt op zo’n quicktime event, kun je deze gelukkig wel ongestraft overslaan en verdergaan met het verhaal.

Gaandeweg moet je als Holmes ook meer doen met de gevonden aanwijzingen, een simpel point-and-click onderzoek is dan niet voldoende. Je zult bijvoorbeeld gevonden aanwijzingen moeten combineren, zodat je een officieel bewijsstuk reconstrueert. Andere aanwijzingen leiden tot een omgevingspuzzel, zodat je op de plaats delict een voorstelling kunt maken van de situatie voordat de misdaad was gepleegd. Wanneer je alle betrokkenen hebt gehoord, alle aanwijzingen hebt gevonden en alle reconstructies hebt gemaakt, kun je de deductievaardigheid activeren. Je kruipt dan letterlijk in de gedachten van Sherlock Holmes en moet keuzes maken. Zo bepaal je bijvoorbeeld dat een van de gehoorde personen daadwerkelijk medeplichtig is of slechts een toevallige voorbijganger of dat een aanwijzing wel of niet relevant is voor de zaak. Als je je keuzes hebt gemaakt, komt daar de conclusie van de zaak uit en kun je als Sherlock Holmes de schuldige aanwijzen.

Dat wil echter niet altijd zeggen dat je de juiste conclusie hebt getrokken of de juiste persoon schuldig hebt verklaard. Elke zaak heeft namelijk meerdere mogelijke eindes. Nadat je een conclusie hebt getrokken en het bijbehorende einde hebt gezien, kun je altijd terugkeren naar het laatste punt voordat je je conclusie had getrokken. Je hoeft dus niet de hele zaak opnieuw te spelen om meerdere eindes te kunnen zien. Zo kun je eenvoudig zien wat er gebeurt, als je ervoor kiest om de schuldige te straffen en als je voor dezelfde verdachte strafvermindering pleit. Ook kun je bepalen om toch verder te gaan met je onderzoek, als je het gevoel hebt nog niet alle aanwijzingen te hebben gevonden. Wanneer je helemaal tevreden bent met de uitkomst, kun je de zaak definitief sluiten en de volgende zaak beginnen.

Het is echter niet aan te raden om alle zes zaken in Crimes & Punishments kort achter elkaar te spelen, ook al is elke afzonderlijke zaak binnen drie uur op te lossen. Met name bij de drie zaken die gebaseerd zijn op de originele werken van Doyle, kunnen de onderzoeken op een gegeven moment wel op elkaar gaan lijken. Bij de andere drie zaken die speciaal voor dit spel zijn geschreven, is er meer vrijheid voor de ontwikkelaar geweest om meer uit de game te halen en die vrijheid heeft het team van Frogwares ook met succes gebruikt. Sherlock Holmes: Crimes & Punishments is hierdoor een ideale game voor een speler die voor de afwisseling een point-and-click game wil spelen of voor wie liever geen urenlange visual novels door wil klikken.

Horen, zien en zwijgen

Wat direct opvalt aan de game uit 2014, is dat alle dialoog gesproken is in goede kwaliteit. De personages spreken met een mooi Brits accent en aan de stem kan je horen of iemand gespannen, geëmotioneerd of zelfs cynisch is. Tijdens de lopende zaken is er soms subtiele en soms minder subtiele achtergrondmuziek te horen en soms ook stilte. Op geen enkel moment is de achtergrondmuziek storend aanwezig en op de juiste momenten wordt er gebruik gemaakt van de stilte. De locaties in Sherlock Holmes: Crimes & Punishments zijn afwisselend licht of donker en kleurrijk of deprimerend grijs, maar wel passend bij het verhaal en de sfeer van de lopende zaak. De personages zijn waar nodig zeer gedetailleerd weergegeven. Denk aan subtiele verwondingen bij een verdachte of sporen op kleding van een slachtoffer. Gedurende het spel is een enkele keer een soort flits te zien, als de achtergrond niet op tijd volledig is ingeladen, maar dat mag de pret niet drukken. Audiovisueel is Crimes & Punishments schitterend en sfeervol afgewerkt.

De game haalt waarschijnlijk het maximale uit de capaciteiten van de Nintendo Switch en de onderliggende Unreal Engine 3 en dat zorgt voor lange laadtijden. Het maakt hierbij niet uit of je vanuit het hoofdmenu een lopende zaak opnieuw oppakt of binnen een zaak van locatie wisselt, je krijgt altijd een langdurig laadscherm. Wanneer je van locatie verandert binnen een zaak, krijg je wel een wachtverzachter. Het laadscherm is een animatie van Sherlock Holmes in een rijdende koets. Tijdens die gesimuleerde rit van punt A naar punt B kun je je notitieboekje openen of een begin maken aan je slotconclusie van de zaak. Frogwares had als ontwikkelaar dus al rekening gehouden met lange laadtijden.

Conclusie: ik verklaar u schuldig/onschuldig…

Sherlock Holmes: Crimes & Punishments haalt het maximale uit de hybride console van Nintendo. In beeld en geluid wordt de speler echt meegenomen naar de sfeer van het Londen van Sherlock Holmes. Op een enkel dingetje na is niet te merken dat het spel oorspronkelijk in 2014 is verschenen. De game zit als geheel goed in elkaar. Het is een aanrader voor wie dit spel nog niet gespeeld heeft, voor wie van compactere point-and-click games houdt en natuurlijk voor de liefhebbers van de verhalen van Sherlock Holmes.

+ Brengt de speler in beeld en geluid in de juiste sfeer

+ Alle dialogen zijn ingesproken in goede kwaliteit

+ Meer dan een point-and-click game

+ De afzonderlijke zaken zijn niet te kort en ook niet te lang

– Lange laadtijden

– Meer uitleg over de game in het begin was welkom geweest

DN-Score: 8,0