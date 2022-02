Monark krijgt lanceringstrailer

Deze krankzinnige RPG is vanaf vrijdag verkrijgbaar voor Nintendo’s hybride console!

Monark kwam vorig jaar al uit in Japan, maar op een Westerse release moesten we nog even wachten. Vrijdag is het eindelijk zover voor deze RPG van NIS America. De game komt namelijk dan eindelijk uit op de Nintendo Switch. Vanwege deze release heeft Nintendo ook een lanceringstrailer online gezet op YouTube. Dit filmpje kan je hieronder bekijken.

Monark speelt zich af op de Shin Mikado Academy. Jouw wereld en die van iedereen in de Acadamy is plotseling in gevaar wanneer een mysterieuze en dodelijke mist de school omringt. Om je vrienden te kunnen redden betreed je the Otherworld, een dimensie gevuld met Daemon’s achter de echte wereld. In deze dimensie zul je de “Authority of Vanity” moeten leren beheersen om duivels te kunnen oproepen. Hun kracht komt van de ego van hun meester. Weet jij deze sterk genoeg te krijgen om de 7 Pactbearers te verslaan, die de school in hun greep houden?

Ga jij Monark halen? Laat het ons weten in de reacties! Mocht je twijfelen, dan kan je de demo van dit spel uit de Nintendo eShop downloaden.