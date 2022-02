Min Min-amiibo verschijnt eind april

Helaas zijn de Minecraft-amiibo vertraagd naar later dit jaar.

Eind 2014 kwamen de eerste amiibo uit en sindsdien zijn ze niet meer weg te denken. Sindsdien is het een traditie geworden dat elk personage uit de Super Smash Bros.-reeks een eigen amiibo krijgt. Nu Super Smash Bros. Ultimate zijn laatste personages heeft gehad, hebben enkel de personages van de tweede Fighters Pass nog geen amiibo. De Min Min-amiibo en de amiibo van Steve en Alex uit Minecraft zouden dit jaar nog uit moeten komen en hier is nu meer informatie over naar buiten gebracht.

Allereerst is bekendgemaakt dat de amiibo van Min Min op 29 april zal verschijnen. Je kunt de volledige amiibo van alle kanten zien in de video in onderstaande Tweet. Daarnaast is er ook nieuws naar buiten gebracht over de amiibo van Steve en Alex uit Minecraft. Oorspronkelijk zouden deze amiibo nog dit voorjaar verschijnen. Echter geeft Nintendo aan dat deze release helaas moet worden uitgesteld naar later dit jaar in verband met een vertraging in logistiek en productie.

Verzamel jij alle amiibo en ga jij ook deze amiibo (weer) halen? Laat het ons weten in de reacties.

Eerder werd aangekondigd dat de #SmashBros #amiibo van Steve en Alex in het voorjaar van 2022 zouden worden uitgebracht. Vanwege een vertraging in logistiek en productie is de releasetiming helaas uitgesteld tot later in 2022. pic.twitter.com/WFcrJJ2BNN — Nintendo Nederland (@NintendoNL) February 22, 2022