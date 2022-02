Mario Strikers: Battle League wordt officieel gemaakt door Next Level Games

De studio keert na 15 jaar weer terug naar hun geliefde franchise!

Tijdens de Nintendo Direct van 10 februari werd de gloednieuwe Mario Strikers-game: Battle League uit de doeken gedaan. In dit nieuwe deel in de Mario Strikers-franchise zullen we weer voetballen met verschillende items en bizarre speciale krachten. Hoewel er in de trailer al een hoop bekend werd gemaakt over de game, wisten we nog niet wie hem ging ontwikkelen. Dankzij een listing op het Australische kwalificatie database hebben we hier antwoord op. Dit wordt namelijk gedaan door niemand minder dan Next Level Games! Zij staan op de website vermeld als auteur en Nintendo als uitgever. Hier staat ook aangegeven dat de game een PG (parental guidance) rating heeft. Dit komt vanwege de online activiteiten en het milde ‘voetbalgeweld’.

Next Levels games is onder andere verantwoordelijk geweest voor de eerste twee Mario Strikers games uit 2005 en 2007. Daarnaast zou je ze ook kunnen kennen van de laatste twee Luigi’s Mansion-games en Punch-out voor de Wii. De studio werd begin vorig jaar overgenomen door Nintendo. Mario Strikers: Battle League lijkt dus in goede handen. De game moet op 10 juni uitkomen.



Ben jij al een beetje hyped voor een nieuw chaotisch voetbalspektakel met Mario en zijn vrienden? Laat het weten in de reacties!