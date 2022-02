ININ Games kondigt Wonder Boy Collection officieel aan

Vier klassieke Wonder Boy-spellen in een collectie!

Een paar dagen geleden konden we al melden dat Wonder Boy Collection zeer waarschijnlijk naar de Nintendo Switch komt. Op dat moment was er alleen een vermelding op ESRB en Amazon, maar nu is het ook officieel aangekondigd. ININ Games heeft namelijk net de aankondigingstrailer gedeeld op YouTube. Een releasedatum is nog niet bekendgemaakt. Als we de geruchten mogen geloven, dan zal het op 4 juni verschijnen. Het is afwachten tot de officiële releasedatum wordt aangekondigd. De trailer van deze collectie kan je hieronder bekijken.

De Wonder Boy Collection zal vier klassieke Wonder Boy-spellen bevatten. Het gaat om Wonder Boy, Wonder Boy in Monster Land, Wonder in Monster World en Monster World IV. Om deze spellen toegankelijker te maken, zijn er handige Quality of Life-opties toegevoegd. Er is onder andere een terugspoel-/vooruitspoelfunctie, een shader en filter en een mogelijkheid om op elk moment op te slaan. Daarnaast is er ook een kunstgalerij aanwezig.

Kijk jij uit naar deze collectie? Laat het ons weten in de reacties!