Fall Guys komt nog steeds naar de Switch belooft Mediatonic

"We zijn bezig met het finaliseren van de ontwikkeling"

Fall Guys is een battle royale-game die in de zomer van 2020 uitkwam voor de PS4 en de PC. Het spel werd al vrij snel razend populair door de hilarische minigames die er in zitten. In tegenstelling tot zijn genregenoten schiet je in deze battle royale-game niet al je tegenstanders overhoop. In plaats daarvan neem je het samen met 59 andere mensen tegen elkaar op in diverse Mario Party-achtige minigames. Denk aan: parkoersen afleggen, voetballen of zo lang mogelijk blijven staan op verdwijnende platformen. Elke ronde vallen er mensen af en het is het doel om als laatste over te blijven en die troon te bemachtigen!

De game zou eigenlijk vorig jaar rond de zomer uitkomen, maar de ontwikkeling bleek lastiger dan gedacht. Hierdoor is de game al meerdere malen uitgesteld, maar is er wel bekendgemaakt dat we dit jaar meer over de Switch-versie zullen horen. In een nieuwe blogpost over de cross-platform-update van de game kregen we eindelijk meer informatie over deze versie. Ze vertellen hierin het volgende:

” We weten dat mensen erg zitten te wachten op nieuws over de Switch en Xbox-versie. We zijn bezig met het finaliseren van de ontwikkeling en hoewel het niet in deze update gebeurt komt het er nog steeds aan. Tot die tijd zijn we erg enthousiast over het leveren van deze cross-platform functionaliteit naar de bestaande platformen als eerste stap”.

De Switch-versie van Fall Guys is dus nog steeds in de maak. Zit jij er nog op te wachten of is de hype er voor jou inmiddels wel een beetje af? Laat het ons weten in de reacties!