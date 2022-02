[Special] Wii U-games om te kopen voordat de eShop sluit

Red die laatste achterblijvers!

Nintendo liet ons afgelopen week flink schrikken toen ze aankondigden dat de Nintendo eShop volgend jaar gaat sluiten. Zowel de 3DS, als de Wii U zullen dan toegang verliezen tot meer dan duizend spellen, waarvan velen nergens anders beschikbaar zijn. In maart 2023 gaan de 3DS en Wii U eShop definitief sluiten. Het kan dus een goed idee zijn om voor die tijd nog een paar achterblijvers aan te schaffen. Hoewel de Wii U niet zo heel veel interessante exclusives met overheeft, zijn er toch nog een paar hoogtepunten om aan te stippen. Hieronder volgen een paar lijstjes.

Fysieke games

Deze games hebben ook ooit een fysieke uitgave gekregen, maar sommige van deze spellen zijn onderhand al behoorlijk prijzig geworden. Bijvoorbeeld Game & Wario, FAST Racing NEO en The Legend of Zelda: Twilight Princess HD. Het kan dan ook flink schelen in de portemonnee om een digitale versie aan te schaffen nu het nog kan. Daarnaast staan updategegevens en DLC vaak niet op de disc, dus die moet je ook op tijd weten te downloaden.

Art Academy: Atelier

FAST Racing NEO + DLC

Game & Wario

Kirby and the Rainbow Paintbrush

Mario & Sonic at the Sochi 2014 Olympic Winter Games

Mario & Sonic at the Rio 2016 Olympic Games

Mario Party 10

Monster Hunter 3 Ultimate

Nintendo Land

Paper Mario: Color Splash

Sonic & All-Stars Racing Transformed

Sonic Lost World + DLC

Splatoon

Star Fox Zero

Super Mario Maker

Super Smash Bros. for Wii U + DLC

The Legend of Zelda: The Wind Waker HD

The Legend of Zelda: Twilight Princess HD

Wii Fit U

Wii Party U

Wii Sports Club

Xenoblade Chronicles X + DLC

Yoshi’s Woolly World

Download-only games

In tegenstelling tot het lijstje hierboven, hebben deze games nooit een fysieke release gekregen. Wanneer de eShop neergaat, zullen deze games dus volledig verdwijnen. Het kan daarom slim zijn om ze prioriteit te geven in je overweging er nog een paar te kopen.

Affordable Space Adventures

amiibo Tap: Nintendo’s Greatest Bits

BIT.TRIP Presents… Runner2: Future Legend of Rhythm Alien

DuckTales Remastered

Dr. Luigi

Mario vs. Donkey Kong: Tipping Stars

Mini Mario & Friends: amiibo Challenge

Nano Assault Neo

NES Remix

NES Remix 2

Pokémon Rumble U

Pullblox World

Star Fox Guard

Veel games op de Wii U hebben behoorlijke uitbreidingen gehad dankzij updates en DLC. Wanneer de eShop neergaat, zullen die updates en DLC ook niet meer te downloaden zijn. Dat maakt sommige belangrijke spellen opeens behoorlijk incompleet. Hieronder volgen een paar bijzonder noemenswaardige games.

Splatoon: Splatoon kreeg meerdere jaren lang allerlei updates die nieuwe wapens en levels aan het spel toevoegden. De online voor Splatoon blijft zelfs na maart 2023 nog actief, maar zonder deze updates zal online alsnog niet meer mogelijk zijn.

Super Mario Maker: Hoewel de Switch nu zijn eigen Super Mario Maker heeft, blijft het nog steeds heel leuk om levels te maken via de Wii U GamePad. Door middel van een update waren er allerlei extra voorwerpen aan het spel toegevoegd. Zonder deze update zal je die niet in je levels kunnen plaatsen.

Super Smash Bros. for Wii U: Dit spel heeft flink wat updates gekregen die de balans van het spel continu veranderden. Ook was er veel DLC voor het spel. Ten eerste in de vorm van de Vechters Mewtwo, Lucas, Roy, Ryu, Cloud, Corrin en Bayonetta. Ten tweede in de vorm van de Levels Miiverse, Dream Land (64), Suzaku Castle, Peach’s Castle (64), Hyrule Castle (64), Super Mario Maker, Pirate Ship, Midgar en Umbra Clock Tower. Daarnaast waren er ook flink wat kostuums toegevoegd voor de Mii-Vechters. Wanneer de eShop sluit, zal Super Smash Bros. for Wii U zonder de DLC altijd incompleet blijven.

Xenoblade Chronicles X: Dit spel kreeg op de releasedag een enorme lading gratis DLC die was bedoeld om het spel mooier en sneller te maken. Xenoblade Chronicles X is eigenlijk veel te groot voor de Wii U, waardoor werd besloten om deze performance boost een optionele update te maken. Als je echter ooit nog van plan bent dit spel te spelen op je Wii U, wil je echt niet zonder deze updates spelen.

Er zijn teveel games! Welke moet ik nou kiezen?

We hebben toch nog een nette lijst met Wii U games neer weten te zetten. En mensen maar zeggen dat de Wii U geen games meer heeft… Welke games jij nu wilt halen uit deze lijst, moet je natuurlijk zelf bepalen. We raden je aan om datgene te halen dat je ook echt het liefst wilt spelen. Daarnaast kan het slim zijn om te kijken welke games fysiek het zeldzaamst en duurst zijn, en die in de eShop te kopen. Dat bespaart toch mooi wat geld. Ook kan het slim zijn om op download-only titels te letten, omdat die dus voorgoed zullen verdwijnen. Op Twitter houdt Cheap Ass Gamer een lijstje bij met enkele dure 3DS-games waarvoor je op de uitkijk moet blijven. Verder heeft VGC een goed artikel dat nog wat dieper ingaat op de games die van de 3DS en Wii U zullen verdwijnen, met hun eigen lijstjes. Ook Resetera heeft een goede lijst die alle interessante exclusives, maar ook belangrijke updates en DLC bijhoudt.

Als je wilt zien welke 3DS games je nog moet kopen voordat die eShop ook sluit, kan je op deze link klikken. Binnenkort zullen we dit artikel ook updaten met een link naar een andere special die ingaat op de Virtual Console-games die van de 3DS en Wii U eShop zullen verdwijnen. Dan is er straks een uitgebreid overzicht met alle games die je misschien nog gaat willen halen voordat de eShop ermee stopt. Ben jij nog van plan om Wii U-games te kopen in de laatste maanden? Zo ja, welke? En zijn we nog belangrijke games vergeten in onze lijst? Laat het ons weten in de reacties!