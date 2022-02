Maar liefst zes aankondigingen op de planning in de week voor Pokémon Day

Wat staat ons deze week allemaal te wachten?

Het is bijna zover, op 27 februari is het weer Pokémon Day. Dit jaar heeft The Pokémon Company flink wat aankondigingen voor ons in petto, maar liefst zes staan er op de planning. Pokémon Day staat zoals de naam al doet vermoeden jaarlijks helemaal in het teken van Pokémon. Het is de dag waarop de originele spellen in Japan verschenen. The Pokémon Company heeft inmiddels bevestigd dat we deze week zes verschillende aankondiging mogen verwachten. De website Serebii plaatsen daarover nog extra details, dus lees vooral even verder!

Zo is er allereerst een evenement aangekondigd voor Pokémon Masters EX waarbij May en Latias als sync paar worden toegevoegd aan de game. Morgen kunnen we vervolgens een aankondiging verwachten voor Pokémon Sword en Pokémon Shield, wat dit is blijft voor nu nog even een verrassing. Op woensdag 23 februari staat Pokémon Café ReMix in de schijnwerpers en inmiddels is al bekend dat je een Bulbasaur met een kroontje kan krijgen als dagelijkse login bonus. De woensdag wordt opgevolgd door een aankondiging voor Pokémon UNITE op 24 februari. Op vrijdag wordt dan Pokémon 25: The Album in de schijnwerpers gezet. Als laatste volgt er 26 februari een aankondiging voor Pokémon GO.

Waar hoop jij deze week allemaal op? Laat het ons hieronder weten!