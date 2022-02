Capcom Fighting Collection aangekondigd voor Nintendo Switch

Deze collectie bevat tien oude vechtspellen van Capcom.

Capcom heeft net een nieuwe game voor Nintendo’s hybride console aangekondigd. Dit deed Capcom door middel van een trailer. In deze trailer krijg je een eerste blik op de game Capcom Fighting Collection. Lang wachten op een releasedatum is gelukkig ook niet nodig. Er is namelijk gelijk bekendgemaakt dat het op 24 juni zal verschijnen. Hieronder kun je de trailer bekijken.

Zoals de titel Capcom Fighting Collection al doet vermoeden, bevat dit spel meerdere oude vechtspellen. Aan deze spellen zijn een hoop extra functies toegevoegd, zoals online modus en achievements. Je kan daarnaast ook de moeilijkheidsgraad en de button configuratie aanpassen. Maar dat is nog niet alles, want het bevat ook een Museum modus met heel veel art en tracks. Hieronder nog een lijst met de 10 spellen die in de collectie zitten:

Darkstalkers

Night Warriors

Vampire Savior

Vampire Hunter 2

Vampire Savior 2

Red Earth

Cyberbots

Super Puzzle Fighter II Turbo

Hyper Street Fighter II

Super Gem Fighter Minimix

Kijk jij uit naar deze collectie? Zit jouw favoriete vechtspel ertussen? Laat het ons weten in de reacties!