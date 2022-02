Wonder Boy Collection komt naar de Switch

Een collectie van vier klassieke spellen.

Door middel van een vermelding op ESRB en de Engelse tak van Amazon is er bekend dat over een paar maanden een collectie zal verschijnen van de vier klassieke Wonder Boy-spellen. Wonder Boy, Wonder Boy in Monster Land, Wonder in Monster World, en als laatste Monster World IV zullen in deze collectie aanwezig zijn. Het eerstgenoemde spel verscheen in 1986 voor het eerst op de arcademachines. De spellen zullen met een handige Quality of Life-optie komen om de spellen toegankelijker te maken. Een terugspoel feature zoals we die bij de Nintendo Switch Online-spellen zien zal namelijk te gebruiken zijn. Ook zouden spelers kunnen kiezen uit een shader, filter én is er een kunstgalerij aanwezig. Een releasedate op Amazon UK is ook gegeven en het spel zal op 4 juni verschijnen.